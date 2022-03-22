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    Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü çıktı

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sürücülüğünü İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun yaptığı 52 kilo 500 gram patlayıcının çıktığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 14:51
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    Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü çıktı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun kullandığı araçta 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı bulundu.

    Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Ayrıca olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

    Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.

    "HEDEF İSTANBUL'DU"

    Soylu, "Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş. Şemdinli'de arabayı bırakıyorlar, lastiğin üzerine de anahtarı koyuyorlar, gidiyorlar. O da geliyor arabayı alıyor ve götürüyor. Bu polis memurunu biz 2019'da adi suçtan ihraç etmişiz. Yani bir kablo hırsızlığı sebebiyle arkadaşlar yakalıyorlar ve ihraç ediyorlar. Sonra mahkeme kararıyla dönmüş. Biz sonra başka bir yere vermişiz, sonradan İstanbul'a geliyor. Hedef İstanbul'du." demişti.

    Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü çıktı #1

    Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü çıktı #2

    Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü çıktı #3


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