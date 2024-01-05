Polis otosu olan suç örgütünün lüks araçları İstanbul sokaklarında devriyede Çökertilen suç örgütlerine ait olan ultra lüks otomobiller, emniyetin kullanımına verilmesiyle kentin turistik noktalarında devriye gezmeye başladı. Araçların hız ve ses performansı dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri çetelere yönelik başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Ekiplerin başarılı şekilde çökerttiği silahlı organize suç örgütlerinden biri de Comanchero'nun (Komançero) oldu.

Küresel çapta faaliyet gösteren uyuşturucu çetesine ait lüks otomobillere, ekipler tarafından el konuldu.

Birbirinden lüks araçlar emniyete verildi

Ardından ultra lüks araçlar hakkında mahkemeden karar çıktı ve otomobiller emniyete verildi.

Aralarında Porsche, Ferrai ve Bentley gibi lüks markaların bulunduğu otomobillere, giydirme yapıldı.

Her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen 23 lüks araç kullanılmaya başladı.

Sultanahmet Meydanı'nda devriye gezdi

Vatandaşların da ilgisini çeken araçlar, bir süredir İstanbul'un turistik bölgelerinde sergileniyor.

Sözcü'nün aktarımına göre; Sultanahmet Meydanı'nda da devriye gezen Ferrari marka aracın hız ve ses performansı oldukça dikkat çekti.