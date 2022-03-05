Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
558.231
-7.70%
BTXN Coin
37.31
0.18%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 5 C

    Polis Özel Harekat'ın Operasyon Köyü

    Polis özel harekat timleri, karargah içinde kurulan Operasyon Köyü'nde, gerçek operasyonlara hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 00:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Polis Özel Harekat'ın Operasyon Köyü

    Terör örgütlerine ya da suç çetelerine yönelik operasyonlarda Türk polisinin en önemli güçlerinden özel harekat timleri, meskun mahal olarak da bilinen şehir içi yerleşim alanlarında görev yapıyor.

    OPERASYON KÖYÜ'NDE ZORLU EĞİTİM

    Bu operasyonlar için her biri zorlu eğitimlerden geçiyor. Eğitimler, Polis Özel Harekat Karargahı içinde yer alan Operasyon Köyü'nde yapılıyor.

    Tek katlı ve çok katlı binaların bulunduğu köyde, odalar da gerçek operasyonların yapıldığı binalarla aynı.

    Polis Özel Harekat'ın Operasyon Köyü - VİDEO

    30 FARKLI BİNADA GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKATLAR

    Operasyon köyü 2019 yılında faaliyete başladı. 50 bin metrekare alan üzerinde yaklaşık 30 farklı bina bulunuyor.

    Tatbikatlar yılın her döneminde farklı mevsim koşullarında yapılıyor.

    Polis Özel Harekat ın Operasyon Köyü #1

    Polis Özel Harekat ın Operasyon Köyü #2

    Polis Özel Harekat ın Operasyon Köyü #3

    Polis Özel Harekat ın Operasyon Köyü #4

    Polis Özel Harekat ın Operasyon Köyü #5

    Polis Özel Harekat ın Operasyon Köyü #6


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    İstanbul'da FETÖ'nün öğrenci evleri yapılanmasına operasyon
    3. Sayfa

    İstanbul'da FETÖ'nün öğrenci evleri yapılanmasına operasyon

    'Putin’in Ukrayna’yı Suriye’ye çevirmesine izin vermeyin'
    Gündem

    'Putin’in Ukrayna’yı Suriye’ye çevirmesine izin vermeyin'

    Görüş Bildir