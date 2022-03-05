Polis özel harekat timleri, karargah içinde kurulan Operasyon Köyü'nde, gerçek operasyonlara hazırlanıyor.

Terör örgütlerine ya da suç çetelerine yönelik operasyonlarda Türk polisinin en önemli güçlerinden özel harekat timleri, meskun mahal olarak da bilinen şehir içi yerleşim alanlarında görev yapıyor.

OPERASYON KÖYÜ'NDE ZORLU EĞİTİM

Bu operasyonlar için her biri zorlu eğitimlerden geçiyor. Eğitimler, Polis Özel Harekat Karargahı içinde yer alan Operasyon Köyü'nde yapılıyor.

Tek katlı ve çok katlı binaların bulunduğu köyde, odalar da gerçek operasyonların yapıldığı binalarla aynı.

Polis Özel Harekat'ın Operasyon Köyü - VİDEO

30 FARKLI BİNADA GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKATLAR

Operasyon köyü 2019 yılında faaliyete başladı. 50 bin metrekare alan üzerinde yaklaşık 30 farklı bina bulunuyor.

Tatbikatlar yılın her döneminde farklı mevsim koşullarında yapılıyor.