Polis şark görev süresi 2022: Doğu görevi süresi düşecek mi, ne kadar olacak?

Polis şark görev süresi 2022: Doğu görevi süresi düşecek mi, ne kadar olacak?

Polis memurlarını yakından ilgilendiren şark görevi süresine dair İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Peki polis şark görevi düşecek mi, ne kadar kaç ay olacak? İşte doğu görev süresi 2022...

Polis ve polis adaylarını sevindiren haber geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, polislerin doğu illerin görev süresini düşürecek mevzuat çalışması yapıyor.

Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılacak değişiklik halihazırda görevde bulunun 62 binden fazla polis faydalanacak.

Binlerce polis gelişmelerden sonra Polis şark görev süresi düşecek mi, düştü mü? Doğu görev süresi ne kadar kaç ay olacak? Yeni mezun polisler batıya mı atanacak? merak ediliyor.

POLİSLERİN ŞARK GÖREVİ SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Polislerde şark görevi, polislerin atanmasından 2 yıl sonra zorunlu olarak yapılması gereken bir görev olup, genellikle doğu illerine atanarak yapılır.

Edinilen bilgiye göre, bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü, personelden gelen talepler ve görüşler üzerine il ve ilçelerin görev sürelerini yeniden ele aldı.



Bu kapsamda, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

İlerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanan yönetmelik değişikliğiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere ilişkin görev süreleri düşürülecek.

DOĞU GÖREVİ SÜRESİ NE KADAR OLACAK 2022?

Yeni düzenleme ile birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde görev yapan 62 bin 630 personel, yeni sürelere tabi olacak.

Hizmet süresi artan yerlerde halen görev yapan polisler ise bu süre artışından etkilenmeyeceği öğrenildi.

Yönetmelik değişikliğine göre ikinci şart görevini yapmakta olan personellerin yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacak. Bu düzenlemeyle yaklaşık 7 bin 500 polis, şark görevini tamamlamış olacak.

Uygulamaya emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personellerin dahil edilmeyeceği öğrenildi.

YENİ MEZUN POLİSLER BATI'YA MI ATANACAK?

Mezun olan polisler öncelikli olarak batı illerine atanacak. Mesleğe önce batı illerinde başlayan personel, görev yapmakta olduğu ilin süresi bitmeden atamaya tabi olmayacak, görev süresini bitirmesinin ardından bu durumda olanlar 2. Bölge (şark) illerine atanacak.