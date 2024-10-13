Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı, Erzincan cezaevine nakledildi
İHA

Ümraniye'de 23 Eylül tarihinde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'yi (19) yakalama çalışmaları sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit olmuştu.

Katil zanlısı Yunus Emre Geçti, “kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine konmuştu.

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ERZİNCAN'A NAKLEDİLDİ

Katil zanlısı Geçti, Erzincan'daki cezaevine nakledildi. Geçti, jandarma nezaretinde elleri kelepçeli, yüzü maskeli ve şapkalı olarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Seçil Selen Balık
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