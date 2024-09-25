Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti: Katil Yunus Emre Geçti’nin ifadesi ortaya çıktı Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti ifadesinde ateş ettiği kişilerin polis olduğunu anlamadığını Şeyda Yılmaz’ın silahının ucunu görünce varile doğru 2 el ateş ettiğini söyledi. Silahı yerde bulduğunu söyleyen Geçti, “Tutuksuz yargılanmak istiyorum” dedi.

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Haber Merkezi

İstanbul'da iki gece önce Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti karakoldan kaçmıştı.

Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

ŞEYDA YILMAZ'I ŞEHİT ETTİ

Şüpheli Yunus Emre Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbede çıkmıştı.

Zanlının polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu.

Olayda, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. yaralanmıştı.

ÇÖP POŞETİYLE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından hemen yakalanan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki tamamlanan işlemlerinin ardından siyah çöp poşeti geçirilmiş halde kadın polis memurları tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin aracına bindirilerek Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye şehidine ağlarken Yunus Emre Geçti'nin ilk ifadesinden de detaylar öğrenildi.

Buna göre uyuşturucu kullandığını itiraf eden Geçti, "Ben 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullanıyordum. Daha öncesinde bonzai ve esrar içiyordum. Beni Dudullu karakoluna polisler götürdü. Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar. İfadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana 'Bekleyeceksin' dedi. Annem, babam, dedem ve anneannem de geldi. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım." dedi.

SİLAHI YERDE BULDUĞUNU SÖYLEDİ

Geçti'nin ifadesinden detaylar şu şekilde:

İfademiz alındığı için ben kaçtığımı zannetmedim. Eve doğru gittim, yolda hasımlarıma denk geldim. Bana saldırdılar. Kız arkadaşım, bu şahısların kız kardeşidir. O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin vuruldum diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı silahın ucunu gördüm.

"POLİS OLDUKLARINI BİLMİYORDUM"

Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin.

SİLAHLI PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Şahıs önceki gece tutuklanırken geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Küçük yaşta eline silah aldığı görülen zanlının paylaşımları, görenleri de hayrete düşürdü.

Öte yandan suç makinesi çıkan zanlının toplam 26 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Zanlının daha küçük yaşta silahları nereden ve nasıl temin ettiği ise merak konusu oldu.