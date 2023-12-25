Polise saldıran Atilla Taş tutuklandı! Olay gününden yeni görüntüler ortaya çıktı Sık sık açıklamalarıyla tepkileri üzerine çeken Atilla Taş, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle ve polisle kavga etti. Tutuklanan Taş'ın yeni görüntülerinde elleri kelepçeli şekilde yerde oturur haldeyken polislere hakaret ettiği görülüyor.

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İHA

Şarkıcı Atilla Taş, geçtiğimiz gece bir olaya karıştı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki gece mekanında yaşanan olayda Taş, eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenmeye çıktı.

Bu sırada alkolü fazla kaçıran şarkıcı, aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdi. Araya mekan sahipleri girince Atilla Taş ile eşi dışarı çıkarıldı.

Polise mukavemet gösterdi

Bunun üzerine Taş'ın işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekipleri geldi.

Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfreden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alındı.

Eşi serbest, Taş tutuklu

Atilla ve Meltem Taş, emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet”, “darp” ve “hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti.

Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yerde oturup hakaretler savurdu

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin gelmesinin ardından Taş'ın, elleri kelepçeli şekilde yerde oturur haldeyken polislere hakaret ettiği görülüyor.

Ayrıca eşinin ise bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı ve uzaklaştırıldığı dikkat çekti. Bir süre sonra da Atilla Taş’ın gözaltına alındığı görülüyor.

Adliyede bayıldı

Öte yandan Atilla Taş’ın, tutuklama kararını öğrendikten sonra adliyede bayıldığı ortaya çıktı.

Taş’ın, ayıldıktan sonra polis ekipleri nezaretinde Silivri’deki Marmara Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)