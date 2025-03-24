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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ile terör soruşturmaları ve protestolar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmalarda Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı şüphelilerin tutuklanmasını ve görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen bir grup yine Saraçhane'deydi.

Polise taşlarla saldıran grup taşkınlık yapıp çevreye zarar verdi.

MAHMUT TANAL POLİSE SALDIRAN GRUBA DESTEK VERDİ

Cami duvarında içki içen, cami haziresindeki tarihi mezarları kıran grup havai fişeklerle polisi hedef aldı.

Grubun en önünde CHP'li milletvekilleri vardı.

Onlardan biri de CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tan'dı. Tanal polise taş atan gruba destek verirken polis müdahalesi ile karşılaştı.

ÇIPLAK FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Polise parmak sallayan Tanal, olayların ardından bir paylaşım yaparak darbedildiğini iddia etti.

Tanal, vücudundaki yara izlerini göstermek için yarı çıplak fotoğraf paylaştı.