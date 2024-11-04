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Sabah saatlerinde terör bağlantılı DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasının yankıları sürüyor.

Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde ise gerginlik vardı.

Güvenlik önlemleri alan polise önce DEM Partililer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk basın açıklaması yaparken tekme ve yumruklarla saldırdı.

POLİS ISIRAN VEKİL OLAY YERİNDE

Daha sonra bina önüne gelen DEM'liler, DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in kışkırtmalarıyla polise saldırmaya devam etti.

Daha önce katıldığı terör eylemlerinde bir kez polisi ısıran bir kez de polise tokat atmasıyla gündeme gelen Aydeniz, bu kez polisi tehdit etti.

POLİSE PARMAK SALLADI

Polislere uyguladıkları emirlerin hukuksuz olduğunu söyleyen Aydeniz, parmak sallayarak "Yargılanacaksınız" diye bağırdı.

Aydeniz, tehditlerini savururken polislere parmak salladı.