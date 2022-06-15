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    Polise yumruk atan HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlendi

    Polise yumruk atan HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlendi

    İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı, polise yumruk atan HDP'li Salihe Aydeniz hakkında fezleke düzenledi. Dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. 
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 16:06
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    12 Haziran'da, İstanbul Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.

    Yürüyüş sırasında HDP'li Salihe Aydeniz, polis memuru Hakan A.'ya yumruk atmıştı.

    Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı.

    Fezleke hazırlandı, Ankara'ya gönderildi

    Soruşturma sonrası polise yumruk atan HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke hazırlandı.

    Hazırlanan fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

    Süleyman Soylu, polise saldıran HDP'li vekilin videosunu paylaştı

    Saldırıya uğrayan polis ifade verdi

    Öte yandan olayın ardından başlatılan soruşturmada mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan polis memuru Hakan A. da olay günü Kadıköy'de çevik kuvvet ekibinde görev yaptığını söyledi.

    Grubun en önünde kalkanla durduğunu aktaran Hakan A, şunları kaydetti:

    "Eylemci şahıslara 'Sakin olun.' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı. Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek 'Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim."

    Polise yumruk atan HDP li vekil hakkında fezleke düzenlendi #1

    Daha önce de polisin elini ısırdı

    Öte yandan HDP'li Salihe Aydemir'in, görevi başındaki polise attığı yumruk ilk vukuatı değil.

    Aydemir, 2019 yılında da Van'da düzenlenen bir izinsiz gösteride kendisine müdahale eden polisin elini ısırmış ve yaralamıştı.

    Polise yumruk atan HDP li vekil hakkında fezleke düzenlendi #2

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