Polisi aracıyla sürükleyen CHP'li Bülent Sadıkoğlu yakalandı

Kocaeli'de kendisini durduran polisi, aracı ile sürükleyerek kaçan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ömer Türkçakal Bulvarı'nda rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı.

TRAFİK POLİSİNİ ARACIYLA 30 METRE SÜRÜKLEDİ

Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise yaklaşık 30 metre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

Kocaeli'de trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi

KAÇAN ŞAHIS, ESKİ CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ÇIKTI

Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracın sahibinin ise CHP’de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından firari olarak aranan Sadıkoğlu, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın, emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kocaeli'de trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi