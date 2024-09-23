Haberler



Gündem



Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti, siyah poşetle hayvan arabasına bindirildi

Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti, siyah poşetle hayvan arabasına bindirildi Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, siyah poşet giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Büro Amirliği’nin aracının arkasına bindirilerek adliyeye sevk edildi.