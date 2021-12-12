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    Polisin aracına EYP yerleştirilme olayında 3 kişiye tutuklama

    Nusaybin'de polis memurunun aracına patlayıcı yerleştirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 15:57
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    Polisin aracına EYP yerleştirilme olayında 3 kişiye tutuklama

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 4 Aralık'ta Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi.

    Bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerince EYP ve düzeneği, imha edildi.

    Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı, Nusaybin merkezinde mobese kamera görüntüleri incelemeye alındı.

    ERDOĞAN'IN MİTİNGİNDE GÖREVLİYDİ

    Emniyet birimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Siirt mitinginde görevli polis memurunun bulunduğu mahallede yaşayanların da bilgisine başvurdu.

    EYP’yi inceleyen bomba uzmanları, içinde C-4 patlayıcı olduğunu da belirledi.1,5 kilogram ağırlığında olan patlayıcının tahrip gücünün yüksek olduğu tespit edildi.

    Patlayıcının, Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda, Suriye'den teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen EYP'nin benzerlik taşıdığı belirlendi.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Olayla ilgili olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler A.D, S.D., Ş.A. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, S.D. ve Ş.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Polisin aracına EYP yerleştirilme olayında 3 kişiye tutuklama #1


    Polisin aracına EYP yerleştirilme olayında 3 kişiye tutuklama #2

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