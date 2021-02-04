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    Polisin kendisini yerde sürüklediğini iddia eden öğrenciye HDP'li Hüda Kaya'dan destek

    Polisin kendisini yerde sürüklediğini iddia eden öğrenciye HDP'li Hüda Kaya'dan destek

    Eylemlerdeki gözaltı sırasında başının açıldığını ve yerlerde sürüklendiğini öne süren öğrenci serbest bırakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 04:11
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 04:13
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    Sosyal medyada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal'ın, polis ekiplerince başörtüsünün açıldığı ve yerlerde sürüklendiği iddia edilmişti.

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter üzerinden öğrenci Şeyma Altundal'ın gözaltına alındığı ana ait görüntüleri yayınlayarak iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti.

    "YALANLA DA MÜCADELE EDİLİYOR"

    Emniyet paylaşımda, “Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor." ifadesine yer verdi.

    HDP'Lİ HÜDA KAYA'DAN DESTEK

    Gösterilerde gözaltına alınan Şeyma Altundal, yurt dışı yasağı ile diğer gözaltına alınanlar ile birlikte serbest bırakıldı.

    Serbest bırakılan Altundal'a gösterilerde polise saldıran HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da destek verdi.

    Polisin kendisini yerde sürüklediğini iddia eden öğrenciye HDP li Hüda Kaya dan destek #1

    Polisin kendisini yerde sürüklediğini iddia eden öğrenciye HDP li Hüda Kaya dan destek #2

    Emniyet, gözaltına alınan başörtülü öğrencinin görüntülerini paylaştı / HABERİ İZLE

    Polisin kendisini yerde sürüklediğini iddia eden öğrenciye HDP li Hüda Kaya dan destek #3

    Boğaziçi Üniversitesi'nde işgal girişiminde HDP'li Hüda Kaya polise saldırdı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Polisin kendisini yerde sürüklediğini iddia eden öğrenciye HDP li Hüda Kaya dan destek #4

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