Polisin uyarılarına uymayan Greta Thunberg'e para cezası İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen bir protesto sırasında polisin protestodan ayrılma uyarısına uymayan ve gözaltına alınan dünyanın en genç ve tanınan aktivisti Greta Thunberg, 240 dolar para cezası aldı.

İHA

Dünyanın yakıntan tanıdığı genç çevre aktivisti Greta Thunberg, eylemlerinden biri nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Thunberg, 19 Haziran’da İsveç’in güneyindeki Malmö kentinde gerçekleştirilen bir eyleme katılmış ve burada polisin "protestodan ayrıl” talimatına uymadığı için gözaltına alınmıştı.

Hakkında soruşturma açılan Thunberg bugün hakim karşısına çıktı.

“Eylemlerim hukuka uygun”

Malmö kentinde görülen duruşmada “Eylemlerim hukuka uygun” diyen 20 yaşındaki aktivist suçlamayı reddederken, “Hayatı, sağlığı ve mülkü tehdit eden acil bir durumda olduğumuza inanıyorum” dedi.

240 dolar para cezası aldı

Thunberg, sayısız insanın risk altında olduğunu söyleyerek, “O gün orada bulunduğum ve emirleri dinlemediğim doğru ama suçu kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, duruşmada suçlu bulunan Thunberg’e 240 dolar para cezası verdi.