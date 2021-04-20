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    Polisler görev başında iftar yapıyor

    Polisler görev başında iftar yapıyor

    11 ayın sultanı Ramazan'da polisler, hem görevli olduğu bölgenin güvenliğini sağlıyor hem de ibadetlerini yerine getiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 20:15
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    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında, sağlık çalışanları kadar polisler de mesai yapıyor.

    Polis ekipleri, hem Ramazan ayında oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor hem de görevli olduğu bölgenin güvenliğini sağlamayı sürdürüyor.

    GÖREV BAŞINDA İFTAR

    İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler, görev başlarında Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen kumanyanın yanı sıra eşlerinin hazırladıkları yemeklerle iftarlarını açıyor.

    Polisler görev başında iftar yapıyor #1

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