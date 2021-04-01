Polisler ne zaman aşı olacak? Polislerin aşı tarihi belli oldu mu?

Polisler ne zaman aşı olacak? Polislerin aşı tarihi belli oldu mu?

Ülke genelinde farklı meslek gruplarına ait binlerce vatandaş ne zaman aşı olacağını araştırıyor. Peki polislerin aşı tarihi belli oldu mu? İşte detaylar..

Türkiye'de yürütülen aşı uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Risk gruplarına göre aşı olacak kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından listelendi. Listede öncelikli meslek grupları da yer alıyor. Buna göre aşı sırası vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Polisler, ne zaman aşı olacaklarını araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı aşılanacak grup sıralamasına göre detaylar..

POLİSLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Buna göre polisler 2. aşamada aşılanacak.

Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır.

2. aşamada aşılanacak meslek grupları aşağıdaki gibidir:

A. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler: "A1- Milli Savunma Bakanlığı, A2 - İçişleri Bakanlığı (polisler), A3 - Kritik görevlerdeki kişiler, A4 - Zabıta, özel güvenlik, A5- Adalet Bakanlığı, A6 - Cezaevi, A7 - Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), A8 - Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), A9 - Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"

COVİD-19 AŞI SORGULAMA

Ne zaman aşı olacağım diye araştıran vatandaşlar için koronavirüs aşı sırasını öğrenmenin iki yolu var.

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranızın gelip gelmediğini nasıl öğrenmek için E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak bilgi alabilirsiniz.