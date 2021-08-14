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    Polisler, Sinop ve Kastamonu'daki yaraları sarmak için sahaya çıktı

    Polisler, Sinop ve Kastamonu'daki yaraları sarmak için sahaya çıktı

    Selden zarar gören yerlerde yapılan çalışmalara katılan polis ekipleri, yaraların sarılması için her alanda faaliyetlerini sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 14:00
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    Batı Karadeniz'i etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel faciasının yaraları sarılmaya devam ediyor.

    41 can kaybının yaşandığı illerde kayıplar aranırken, selin tahrip ettiği alanlarda da çalışmalar yürütülüyor.

    Türk Polis Teşkilatı, zarar gören dükkanlardaki tahribata yönelik çalışmalara destek verdi.

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Evleri, camileri, dükkanları ve birçok yeri kullanılamaz hale getiren felaketin ardından tüm ekipler seferber oldu.

    Polisler, Sinop ve Kastamonu daki yaraları sarmak için sahaya çıktı #1

    POLİSLER, YARALARIN SARILMASI İÇİN SAHADA

    Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Yaraların sarılması için görevdeyiz' notuyla fotoğraflar yayınlandı.

    Polisler, Sinop ve Kastamonu daki yaraları sarmak için sahaya çıktı #2

    TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DESTEK

    Yayınlanan fotoğraflarda, polislerin sahada zarar gören yerlerdeki temizlik çalışmalarına katıldığı görüldü.

    Polisler, Sinop ve Kastamonu daki yaraları sarmak için sahaya çıktı #3

    Polisler, Sinop ve Kastamonu daki yaraları sarmak için sahaya çıktı #4

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