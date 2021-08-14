Haberler

Gündem Haberleri

Polisler, Sinop ve Kastamonu'daki yaraları sarmak için sahaya çıktı

Polisler, Sinop ve Kastamonu'daki yaraları sarmak için sahaya çıktı

Selden zarar gören yerlerde yapılan çalışmalara katılan polis ekipleri, yaraların sarılması için her alanda faaliyetlerini sürdürüyor.