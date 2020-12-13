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Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap: Boşuna zahmet edip yazma

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap: Boşuna zahmet edip yazma

Kahramanmaraş’ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER’E şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER’den yanıt geldi.