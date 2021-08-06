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    Polislerimizin yangınlarla mücadelesi böyle görüntülendi

    Emniyet Genel Müdürlüğü, ülkemizin çeşitli noktalarında meydana gelen yangınlarda görev alan polislerimizi paylaştı.
    • AA
    • 06.08.2021 - 19:23
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 20:13
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    Polislerimizin yangınlarla mücadelesi böyle görüntülendi

    Türkiye günlerdir yanan ormanlarını söndürmekle uğraşıyor...

    Çıkan yangınların çoğu kontrol altına alınırken, ekiplerin ve vatandaşların canla başla mücadelesi tüm ülke tarafından takdir topladı.

    POLİSLERİMİZİN ALEVLERLE MÜCADELESİ

    Orman kahramanları ve vatandaşların yanı sıra, emniyet güçlerimiz de canlarını hiçe sayarak alevlerin arasına daldı.

    Yangınlarla mücadelede canını dişine takan polislerimizin o anlarını Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter'dan paylaştı.

    "HER ZAMAN DİKKATLİ, HER ZAMAN TEYAKKUZDA"

    Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

    "Her zaman dikkatli, her zaman teyakkuzda… Marmaris Armutalan mevkiinde çıkan yangın, zamanında yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü "Bu gayret söndürecek Bu birlik yeşertecek"

    Polislerimizin yangınlarla mücadelesi böyle görüntülendi #1

    Polislerimizin yangınlarla mücadelesi böyle görüntülendi #2

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    Polislerimizin yangınlarla mücadelesi böyle görüntülendi #4

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