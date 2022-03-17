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    Polislerin şark görevi kaç yıl? İşte illere göre yeni hizmet süreleri 2022

    Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte polislerin 2. bölge illerinde şark görevi süresi düştü. İşte polislerin illere göre yeni şark görev süreleri...
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 15:07
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    Polislerin şark görevi kaç yıl? İşte illere göre yeni hizmet süreleri 2022

    Polis ve polis adaylarını sevindiren haber geldi.

    İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, polislerin doğu illerin görev süresini düşürecek mevzuat çalışmasını tamamladı.

    Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılacak değişiklik halihazırda görevde bulunun 62 binden fazla polis faydalanacak.

    Binlerce polis gelişmelerden sonra Polis şark görev süresi düşecek mi, düştü mü? Doğu görev süresi ne kadar kaç ay olacak? Yeni mezun polisler batıya mı atanacak? merak ederken, sorular yanıt buldu.

    ŞARK SÜRESİ DÜŞTÜ

    "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde" yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Şark görevini yapan 62 bin 630 personel yeni sürelere tabi olacak. Hizmet süresi artırılan bazı yerlerde görev yapan polisler ise bu artıştan etkilenmeyecek.

    Polislerin şark görevi kaç yıl? İşte illere göre yeni hizmet süreleri 2022 #1

    YENİ MEZUNLAR BATIYA ATANACAK

    Yeni mezunların ise ilk atama yerleri batı illeri olacak. Mesleğe önce batı illerinde başlayan personel, görev yapmakta olduğu ilin süresi bitmeden atamaya tabi olmayacak, görev süresini bitirmesinin ardından bu durumda olanlar 2. bölge (şark) illerine atanacak.

    Polislerin şark görevi kaç yıl? İşte illere göre yeni hizmet süreleri 2022 #2

    İLLERE GÖRE ŞARK GÖREV SÜRELERİ 2022

    Yönetmelik değişikliğiyle illerin hizmet süreleri yıl olarak şöyle:

    "Adana 8, Ankara 8, Antalya 8, Aydın 6, Balıkesir 6, Bursa 8, Çanakkale 6, Denizli 6, Eskişehir 6, Gaziantep 6, Hatay 6, İstanbul 8, İzmir 8, Kayseri 6, Kocaeli 6, Konya 6, Malatya 6, Manisa 6, Mersin 8, Muğla 6, Sakarya 6, Samsun 6, Tekirdağ 6, Trabzon 6, Yalova 6, Afyonkarahisar 5, Aksaray 5, Amasya 5, Bartın 4, Bilecik 4, Bolu 5, Burdur 5, Çankırı 4, Çorum 5, Düzce 5, Edirne 5, Giresun 5, Isparta 5, Kahramanmaraş 5, Karabük 4, Karaman 4, Kastamonu 5, Kırıkkale 5, Kırklareli 5, Kırşehir 4, Kilis 4, Kütahya 5, Nevşehir 5, Niğde 5, Ordu 5, Osmaniye 5, Rize 5, Sinop 4, Tokat 5, Uşak 5, Yozgat 4, Zonguldak 5, Adıyaman 5, Artvin 4, Batman 5, Bayburt 4, Diyarbakır 5, Elazığ 5, Erzincan 5, Erzurum 5, Gümüşhane 4, Mardin 5, Sivas 5, Şanlıurfa 5, Van 5, Ağrı 4, Ardahan 3, Bingöl 4, Bitlis 4, Hakkari 3, Iğdır 4, Kars 4, Muş 4, Siirt 4, Şırnak 3, Tunceli 3."


    İkinci şark görevini yapmakta olan personel, görev süresi 2 yıl olan birimler haricinde, yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacak. Ancak emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel bu uygulamaya dahil edilmeyecek


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