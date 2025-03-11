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Polonya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek

Polonya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek Fahrettin Altun tarafından yapılan paylaşımda, Polonya Başbakanı Tusk'ın Türkiye'ye ziyarette bulunacağı bildirilerek görüşme kapsamında güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.