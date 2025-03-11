Polonya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geliyor..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelecek Tusk'ın ziyaretine ilişkin açıklamayı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tusk'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 12 Mart Çarşamba günü Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.
"GÜNCEL BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER HAKKINDA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULACAKTIR"
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağını ifade eden Altun, şunları kaydetti:
Görüşmelerde, Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır.
"TÜRKİYE-POLONYA İLİŞKİLERİNİN, SAYIN TUSK'IN ZİYARETİ VESİLESİYLE DAHA DA GELİŞECEĞİNE İNANIYORUZ "
Geçtiğimiz yıllarda 600'üncü yılını geride bıraktığımız Türkiye-Polonya ilişkilerinin, Sayın Tusk'ın ziyareti vesilesiyle daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz.
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