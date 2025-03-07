Polonya Başbakanı Donald Tusk, Türkiye'ye geliyor

Haber Merkezi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Tusk, Türkiye'nin bölgenin istikrara kavuşturulmasında daha büyük bir rol üstlenmesi konusunda görüşmeler yapacağını da sözlerine ekledi.

Ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna'ya yapılan yardımı askıya alma kararının ardından geldi.

"UKRAYNA'NIN KENDİSİNİ SAVUNABİLMESİ ÖNEMLİ"

Tusk'ın, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk yapma teklifinde bulunan Türkiye'nin barış sürecindeki rolüne odaklanması bekleniyor.

Tusk, Ukrayna’nın kendini savunabilmesinin Polonya’nın güvenliği için kritik olduğunu vurguladı.

Tusk, “Siyasi kargaşa ve büyüyen kaos içinde en önemli olan budur. Bu açık gerçeği sorgulayan herkes, Putin’in zaferine katkıda bulunur.” dedi.

"SINIRDAN GELEN HABERLER YARDIMLARIN DURDUĞUNU DOĞRULADI"

Polonya’nın güneyindeki Jasionka bölgesinden gelen raporların ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı yardımı durdurduğunu doğruladığını söyledi.

Tusk, “Amerikan tarafı, Ukrayna’ya yardımı askıya alma ve Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya başlama kararı aldığını duyurdu. Sınırdan gelen haberler ve lojistik merkezimizdeki gelişmeler bu açıklamaları doğruluyor.” dedi.

TÜRKİYE İLE YAPILACAK OLAN GÖRÜŞME KRİTİK

Brüksel’de konuşan Tusk, Avrupa’nın Rusya’dan daha hızlı, akıllıca ve etkili bir şekilde yeniden silahlanacağını söyledi.

Tusk’ın Türkiye ziyareti, Türkiye ile iş birliğini güçlendirmeyi ve Türkiye’nin bölgesel istikrarın sağlanmasında daha etkin bir rol üstlenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Polonya, Ukrayna'ya yönelik yardımların devam etmesi gerektiğini savunurken, Türkiye ile yapılacak görüşmelerin hem bölgesel güvenlik hem de Avrupa’nın savunma stratejisi açısından kritik olacağı değerlendiriliyor.