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    Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ankara'da

    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.
    • AA
    • 24.05.2021 - 15:26
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 16:23
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    Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ankara'da

    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

    Polonya Cumhurbaşkanı'nı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

    GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇİLECEK

    Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile resmi yemekte bir araya gelecek.

    Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı resmi törenle karşıladı

    İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA İLGİLİ ANLAŞMA

    Duda'nın ziyareti sırasında Türkiye'den alacakları insansız hava araçlarıyla ilgili anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

    Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) alacağını duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya böylece Türkiye'den drone alan ilk NATO üyesi ülke olacak.

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