Polonya Savunma Bakanı'ndan 'Bayraktar TB2' paylaşımı

“Bayraktar TB2” ile ilgili Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak’tan bir paylaşım geldi. Blaszczak, insansız hava aracının videosunu paylaşarak “Geliyorlar” dedi.

“Bayraktar TB2”, Polonya Ordusu envanterine giriyor…

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, insansız hava aracının videosunu paylaştı, “Geliyorlar” yazdı.

DHA'nın haberine göre Polonya Savunma Bakanlığı ise bu mesajı alıntılayarak “Beklemede kalın” notunu düştü.

Eğitim verildi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Baykar tarafından, Bayraktar TB2'lerde görev yapacak Polonyalı kursiyerlere eğitim verildiği duyurulmuştu.

Görevlerini başarıyla tamamlayan Polonya Ordusu'ndan personeller, mezun olmuştu.

Tamamen yerli ve milli üretim

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisi.

Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşuyor.

Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretiliyor.

Polonya Savunma Bakanı'ndan Bayraktar paylaşımı VİDEO



500 bin saatten fazla uçtu

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracı.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip.

500 bin saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet veriyor.

İhraç edilen ilk hava aracı

Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde yüzlerce Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapıyor.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırdı.

Bayraktar TB2, bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyor.