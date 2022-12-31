Polonya ve Rusya'dan Erciyes'e uçuşlar başladı, turistler karanfille karşılandı

Geçen hafta kayak sezonunu açan Erciyes Kayak Merkezi'ne charter uçuşlarla ilk kafile Rusya ve Polonya'dan geldi. Turistler, kırmızı karanfillerle karşılandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi Erciyes, yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kış sezonunu 22 Aralık'ta açan Erciyes'e, kayak sezonunun ilk charter uçuşları Polonya'nın başkenti Varşova'dan ve Rusya'nın başkenti Moskova'dan gerçekleşti.

Erciyes'e gelen bin kişilik ilk turist kafilesi dağ ve şehir otellerine yerleşti.

40 bin turistin gelmesi bekleniyor

Mart ayının son haftasına kadar sürecek olan charter uçuşların yanında İstanbul aktarmalı gelen yabancı turistlerle birlikte kış boyu dünyanın her yerinden yaklaşık 40 bin yabancı turistin tatilini Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmesi bekleniyor.

Kapadokya'ya turlar düzenlenecek

Kış tatili için Moskova ve Varşova'dan bir haftalık tatil paketleriyle Erciyes'e gelen yabancı turistler, sadece kayak yapmakla yetinmeyip 6 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'nin tarihi ve tabi güzelliklerini de keşfederken, 45 dakikalık mesafedeki Kapadokya'da peri bacalarını gezip balon turu deneyimi yaşayacak.