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    Polonya’da mehteran ve Bayraktar'a yoğun ilgi

    Kielce'de düzenlenen MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisi yoğun ilgi gördü.
    • 06.09.2022 - 18:44
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    Polonya’da mehteran ve Bayraktar'a yoğun ilgi

    MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Polonya’nın Kielce kentinde bugün başladı.

    Orta ve doğu Avrupa’nın en büyük askeri fuarında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de düzenlediği gösteri ile yer aldı.

    Mehterana büyük ilgi

    Mehteran Birliği’nin gösterisi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açılış konuşmasını yapmasının ardından beraberindeki heyetle etkinlik alanına gelmesiyle başladı.  Mehteran Birliği’nin gösterisi fuara katılan ziyaretçi ve yetkililerden yoğun ilgi gördü.

    Polonya’da mehteran ve Bayraktar a yoğun ilgi #1

    Türk SİHA'ları da ilgi gördü

    Bu yıl 30’uncusu düzenlenen ve 9 Eylül’e kadar sürecek fuarda Mehteran Birliği’nin gösterisinin yanı sıra katılımcı firmalar arasında yer alan Baykar’ın fuarda sergilenen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

    Birçok ziyaretçinin TB2’nin sergilendiği alana gelerek TB2 ile fotoğraf çektiği, yetkililerin de TB2’yi incelediği görüldü.

    Türkiye’nin, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuarda 26 firma ile ‘lider ülke’ olarak yer alıyor.

    Polonya’da mehteran ve Bayraktar a yoğun ilgi #2

    Birçok ülkenin resmi delegasyonu fuara katılıyor

    Bu yıl 30’uncu yılını kutlayan MSPO’ya birçok ülkenin savunma sanayi firmaları ve üst düzey resmi delegasyonları katılım sağlıyor.

    Türkiye’nin ikinci kez ‘lider ülke’ sıfatıyla yer aldığı fuarda, Türkiye ile Polonya ve Avrupa ülkeleri arasındaki savunma sanayi iş birliği potansiyelinin daha da geliştirilmesine yönelik zemin hazırlanması hedefleniyor.

    Polonya’da mehteran ve Bayraktar a yoğun ilgi #3

    Polonya’da mehteran ve Bayraktar a yoğun ilgi #4

    Polonya’da mehteran ve Bayraktar a yoğun ilgi #5

    Polonya’da mehteran ve Bayraktar a yoğun ilgi #6


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