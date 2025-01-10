Polonya'da Netanyahu'ya açık çek!

Haber Merkezi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, hükümetten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklanmadan ülkeye girmesini sağlamasını istedi.

UCM KARARINA RAĞMEN NETANYAHU'YA AÇIK ÇEK

Yetkili, açıklamasında, Duda'nın hükümetten Netanyahu'nun Auschwitz anma etkinliklerine katılımını sağlamasını istediği ve talebine dair yanıt beklediğini vurgulayarak "İsrail'den herhangi bir kişi ve yetkililer, eğer isterlerse, bu etkinliğe katılabilmelidir." dedi.

BAŞBAKAN TUSK: NETANYAHU'YU TUTUKLAMAYACAĞIZ

Polonya Başbakan Donald Tusk yaptığı açıklamada, "Günlerdir Auschwitz'deki yıldönümü törenlerine katılmak isteyen tüm misafirlere güvenli bir konaklama garantisi sağlayacak karar üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiğimizi söylemek isterim. Bu, anlaşılır sebeplerden dolayı söz konusu yıldönümü törenleriyle herkesten daha fazla ilgilenen İsrail devletinin temsilcileri için de geçerli. İster başbakan, ister bakan, törene katılan kim olursa olsun güvenliği sağlanacak ve tutuklanmayacak" dedi.

Konunun hassas olduğunu, bir yanda UCM kararının bulunduğunu, buna karşılık İsrail başbakanı, cumhurbaşkanı ya da devletin bir başka temsilcisinin Auschwitz kampını ziyaret ederken güvenlik duygusu ve hakkına sahip olmasının kendisi için ilk andan bu yana açık olduğunu dile getiren Tusk, bu nedenle Polonya Adalet ve Dışişleri Bakanlarından konuya ilişkin bir karar hazırlamalarını istediğini belirtti.

Tusk, gazetecilerin Netanyahu'nun tutuklanmaması durumunda uluslararası tepkiden korkup korkmadığı sorusunu ise, "Ben, korkmak için değil, makul olduğunu düşündüğüm kararları almak için varım. Auschwitz'deki törenlerde İsrailli yöneticilerin eksik olmasını tahayyül bile edemiyorum" cevabını verdi.

HÜKÜMET TUTUKLAMA KARARINI UYGULAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Bartoszewski ise Cumhurbaşkanı Duda'nın çağrısından önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Polonya'ya gelmesi halinde, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı yükümlülükleri uyarınca tutuklanacağını söylemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı. Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.

Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.