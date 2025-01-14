Polonya'da yazı tura atıp cinayet işledi: Genç kızın cesedine tecavüz etti

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Polonya'da korkunç bir olay meydana geldi.

18 yaşındaki Wiktoria Kozielska isimli genç kız akşam arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği mekandan dönerken otobüste Mateusz Hepa ile tanıştı.

Hepa genç kadını evine davet etti.

Daha sonra genç kıza saldıran Hepa, Kozielska'ya tecavüz edip öldürdü.

YAZI TURA ATTI: ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİ

Mahkemesi görülen feci olayda kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı.

Hepa, mahkemede yaptığı itirafta cinayeti işlemeden önce yazı tura attığını ve yazı gelince Wiktoria’yı öldürmeye karar verdiğini söyledi.

Sanık, genç kadını önce boğarak öldürdüğünü, ardından cesedine tecavüz ettiğini itiraf etti.

CESEDİNE TECAVÜZ ETTİ

İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre Hepa, "Yazı gelmeseydi muhtemelen hala yaşıyor olacaktı" dedi.

Cinayetin ardından cesedi plastik bir torbaya sardığını ve yakmayı planladığını belirten Hepa, bu esnada polisi arayarak cinayeti bildirdi.

Mahkemede Wiktoria’nın ailesi ve arkadaşları büyük bir şok içinde sanığın soğukkanlı itiraflarını dinledi.

"ÖLDÜRÜNCE KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDECEĞİMİ SANDIM"

Sanık, daha önce birini öldürme planları yaptığını ve kurban aradığını da ifade etti.

Öte yandan cinayetin detaylarını anlatan Hepa, “Öldürünce kendimi daha iyi hissedeceğimi sandım” dedi.

Dava, 12 Şubat'ta devam edecek ve sanığın ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.