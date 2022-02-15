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    POMEM 28. dönem parkur sınavı ne zaman 2022? POMEM sınav yeri ve tarihi sorgulama

    POMEM sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından, "POMEM 28. dönem parkur sınavı ne zaman 2022?" sorusu adaylar tarafından gündeme getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 16:13
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    POMEM 28. dönem parkur sınavı ne zaman 2022? POMEM sınav yeri ve tarihi sorgulama

    Polis olmak isteyen ve bunun için uzun süre ter döken adaylar, 28. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

    POMEM sınavları parkur ve mülakat olmak üzere iki kısımdan oluşurken, adayların parkur puanları daha fazla önem arz ediyor.

    Bu parkurun zamanını öğrenmek ve çalışmalarını hızlandırmak isteyenler, "POMEM 28. dönem parkur sınavı ne zaman 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, POMEM 28. dönem parkur sınavı ne zaman 2022? İşte POMEM sınav yeri ve tarihi sorgulama...

    POMEM PARKUR SINAV TARİHLERİ

    Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 28. Dönem POMEM hakkında duyuru geldi. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı için başvuru yapan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenebilecek.

    Yapılan duyuruda ayrıca, "28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklanmıştır" denildi.

    POMEM 28. dönem parkur sınavı ne zaman 2022? POMEM sınav yeri ve tarihi sorgulama #1

    POMEM için lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın ile ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24.564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulunmuştu.

    Lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştı.

    POMEM 2022 SINAV TARİHLERİ VE YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



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