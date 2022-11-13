POMEM alımları başlıyor! Polis alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? 29. dönem POMEM başvuru ekranı

Polis Akademisi Başkanlığı, 13 bin polis öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Bunun üzerine POMEM başvuru şartları merak konusu oldu. 29. dönem POMEM başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı..

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sonuçları açıklanınca POMEM başvuruları merak konusu oldu.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 29. dönem POMEM başvuruları gündeme geldi.

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 13 bin polis alınacağını duyurdu.

POMEM başvuru şartları ve polislik başvurusu için alınacak öğrenci kontenjanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

13 bin polis alımı yapılacak!

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 10 bin 400 lisans ( 8 bin 160 erkek ve 2 bin 240 kadın), 2 bin 600 ön lisans (800 erkek ve 1.800 kadın) olmak üzere toplam 13 bin öğrenci alımı yapılacak.

KPSS puan şartları

Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, ön lisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak gerekiyor.

Şehit ve vazife malullerinin eş veya çocuklarından lisans mezunları için 2021 ve 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az 48, önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden52 taban puan ve üzerinde puan almış olmak gerekiyor. Lisans mezunu olanlar önlisans üzerinden başvuruda bulunamayacak.

Polislik başvuru şartları nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak

Lisans, önlisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi) 18 ile 27 arasında olmak,

Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sağlık durumu yönünden, Sağlık şartları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

Alkol, uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak. Kamu haklarından yoksun durumda olmamak.

Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricindeki bir nedenden dolayı, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak.

Erkek adaylar için, eğitimin başlangıç tarihinde askerlik vazifesi altında bulunmamak.

Güvenli soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

POMEM başvuruları nasıl yapılır?

Adaylar 14-25 Kasım 2022 tarihleri arasında www. Pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi saat 17.00’ye kadar aday belirleme ön başvurularını yapabilecekler.