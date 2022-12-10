POMEM sınav ücreti için son gün ne zaman? POMEM sınav ücretleri ayrıntıları

POMEM sınav ücreti için son gün ne zaman? POMEM sınav ücretleri ayrıntıları

29. Dönem POMEM sınav ücretinin yatırma süresi merak ediliyor. Peki POMEM sınav ücreti için son gün ne zaman? İşte POMEM sınav ücretleri ayrıntıları...

"POMEM sınav ücreti ne kadar?" sorusu adaylar tarafından sık sık sorgulanıyor. 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşen ön başvurular sonrasında sonuçların açıklanmasıyla beraber sınava girecek adaylar için başvuru ücreti yatırma süreci başlamış oldu.

POMEM sınav ücretleri yatırmak için son gün ne zaman?

8 Aralık tarihinde sona ermesi beklenen sınav parası yatırma süresi uzatıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan 29. Dönem POMEM sınav ücretini 12 Aralık 2022 tarihine kadar ödeyebilecek.

Sınav başvuru ücreti, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “29. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırabilecek. Son tarih ise 12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar uzatılmış olacak. Bu tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklar.

Başvuru ücreti ise yalnızca Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından ödenebilecek.