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- POMEM'de hangi dersler var? POMEM sonuçları için geri sayım...
POMEM'de hangi dersler var? POMEM sonuçları için geri sayım...
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 17:57
- Güncelleme : 01.11.2021 - 18:48
Uzun zamandır polis olmanın hayalini kuran adaylar, POMEM sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor.
Önce parkur sınavına ardından mülakata giren adaylar, ekimde sonuçların açıklanmasını bekliyordu.
Ancak ekimde ayında sonuçlar açıklanmazken, geçtiğimiz günlerde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir müjde verdi.
Soylu POMEM sonuçlarının 1 - 2 gün içerisinde açıklanacağını belirtirken, adayları heyecan sardı.
POMEM için okullara gitmeyi bekleyen adaylar, kazanmaları durumunda hangi dersleri göreceğini merak ediyor.
Adaylar, "POMEM'de hangi dersler var?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı.
Peki, POMEM'de hangi dersler var? İşte detaylar...
POMEM'DE HANGİ DERSLER VAR?
- POMEM ders içerikleri şu şekilde;
- Adli Mevzuat ve Suç Soruşturmaları Bilgisi
- Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Eğiticiliği Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri
- Silah ve Taktik Atış Eğitimi
- Temel Polislik I
- Temel Polislik II
- Uygulamalı Polislik I
- Uygulamalı Polislik II
POMEM MÜLAKATLARI HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?
1 Aydın
2 Kahramanmaraş
3 Trabzon
4 Hatay
5 Mersin
6 Bursa
7 Kayseri
8 Konya
9 Gaziantep
10 Diyarbakır
11 İzmir
12 Ankara
13 Elazığ
14 Adana
15 Sakarya
16 Tokat
17 Denizli
18 Erzurum
19 Eskişehir
20 Afyon
21 İstanbul
22 Samsun
23 Bilecik