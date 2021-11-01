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POMEM'de hangi dersler var? POMEM sonuçları için geri sayım...

POMEM'de hangi dersler var? POMEM sonuçları için geri sayım...

POMEM sonuçlarının açıklanmasına artık çok kısa bir süre kalırken, adaylar kazanmaları durumunda hangi dersleri göreceğini merak ediyor. Peki, POMEM'de hangi dersler var? İşte detaylar...