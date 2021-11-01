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    POMEM'de hangi dersler var? POMEM sonuçları için geri sayım...

    POMEM sonuçlarının açıklanmasına artık çok kısa bir süre kalırken, adaylar kazanmaları durumunda hangi dersleri göreceğini merak ediyor. Peki, POMEM'de hangi dersler var? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 18:48
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    POMEM'de hangi dersler var? POMEM sonuçları için geri sayım...

    Uzun zamandır polis olmanın hayalini kuran adaylar, POMEM sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor.

    Önce parkur sınavına ardından mülakata giren adaylar, ekimde sonuçların açıklanmasını bekliyordu.

    Ancak ekimde ayında sonuçlar açıklanmazken, geçtiğimiz günlerde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir müjde verdi.

    Soylu POMEM sonuçlarının 1 - 2  gün içerisinde açıklanacağını belirtirken, adayları heyecan sardı.

    POMEM için okullara gitmeyi bekleyen adaylar, kazanmaları durumunda hangi dersleri göreceğini merak ediyor.

    Adaylar, "POMEM'de hangi dersler var?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı.

    Peki, POMEM'de hangi dersler var? İşte detaylar...

    POMEM'DE HANGİ DERSLER VAR?

    • POMEM ders içerikleri şu şekilde;
    • Adli Mevzuat ve Suç Soruşturmaları Bilgisi
    • Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Eğiticiliği Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri
    • Silah ve Taktik Atış Eğitimi
    • Temel Polislik I
    • Temel Polislik II
    • Uygulamalı Polislik I
    • Uygulamalı Polislik II

    POMEM de hangi dersler var? POMEM sonuçları için geri sayım... #1

    POMEM MÜLAKATLARI HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?

    1 Aydın

    2 Kahramanmaraş

    3 Trabzon

    4 Hatay

    5 Mersin

    6 Bursa

    7 Kayseri

    8 Konya

    9 Gaziantep

    10 Diyarbakır

    11 İzmir

    12 Ankara

    13 Elazığ

    14 Adana

    15 Sakarya

    16 Tokat

    17 Denizli

    18 Erzurum

    19 Eskişehir

    20 Afyon

    21 İstanbul

    22 Samsun

    23 Bilecik

    POMEM de hangi dersler var? POMEM sonuçları için geri sayım... #2

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