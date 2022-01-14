Pompacıdan 1 liraya ne kadar benzin alınır videosu

Pompacıdan 1 liraya ne kadar benzin alınır videosu

Son dönemde art arda gelen akaryakıt zamlarından sonra bir istasyon çalışanı, 1 liraya ne kadar benzin alınabileceğini çektiği video ile gösterdi.

Türkiye'de son dönemde yaşanan kur kaynaklı ekonomik sorunlar zamları beraberinde getirdi.

Döviz kurlarının tarihi zirveye çıkmasıyla akaryakıt ürünlerine de peş peşe zamlar gelmeye başladı.

BENZİN POMPA FİYATI 13,62 OLDU

Öyle ki son bir yılda akaryakıt ürünlerine 46 kez zam yapıldı.

Son zamlarla birlikte İstanbul'da benzin pompa fiyatı ortalama 13.62 TL'ye, motorinin 13.78'e, LPG'nin ise 9,38'e yükseldi.

Bu art arda gelen zamlardan sonra tepkiler de çoğaldı. Her zam sonrası depo doldurma farklarının arası açılmaya başladı.

Pompacıdan 1 liraya ne kadar benzin alınır videosu VİDEO

1 LİRALIK BENZİN VİDEOSU

Bir akaryakıt istasyonu çalışanı da bu farkı ortaya koymak için 1 TL'ye alınabilcek benzin miktarını gösteren video çekti.

Pompa makinasını 1 TL'ye ayarlayan pompacı elindeki pet şişeye benzin doldurdu. 1 liraya ayarlanan makineden gelen benzin şişenin 10'da 1'ini bile doldurmadı.