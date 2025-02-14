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Haber Merkezi

Avrupa ile vize krizi derinleşmeye devam ediyor...

Son dönemlerde Türkiye’de tatil masrafları hızla artış gösterirken birçok kişi rotasını yurt dışına doğru çevirdi.

ROTA AVRUPA'YA DÖNDÜ

Her ne kadar turistlerin ilk tercihi hala Türkiye olsa da Türk vatandaşların çoğu tatil planı yaparken artık Avrupa ve Balkan Ülkelerini tercih etmeye başladı.

Yurt dışı seyahati nedeniyle vize başvurularında da son dönemlerin en çok artık yaşandığı zamanlar bu yıl olarak kayıtlara geçti.

VİZELERDE RET REKORU

Ancak vize başvurularına verilen ret oranları da tüm zamanların en fazla seviyesine çıktı.

PORTEKİZ BAŞVURUSU OLUMSUZ SONUÇLANDI

Bunun son örneği sosyal medyada gündem oldu.

Portekiz için vize başvurusunda bulunan genç bir kadının başvurusu olumsuz sonuçlandı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haberi öğrendikten sonra gözyaşlarına boğulan kadın, o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

"ZAMANINDA KANUNİ ÇEREZ NİYETİNE ALIYORDU"

Kadın duygularını ise şu sözlerle ifade etti:

İzmir'den daha küçük ülke. Zamanında Kanuni’nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım…

GÜNDEM OLDU

Portekiz'e yaptığı Schengen vizesi başvurusunun reddedildiğini öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan kadının videosu sosyal medyada gündem oldu.