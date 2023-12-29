Poşet fiyatlarına zam geldi! Market poşeti fiyatı değişmiyor Marketlerin alışveriş poşeti için devlete ödeyeceği tutar, 60 kuruşa yükseldi. Müşteriler ise poşet başına 25 kuruş ödemeye devam edecek.

ensonhaber.com

Ocak 2019 yılından beri Türkiye'de uygulanmaya başlayan poşet fiyatları, her yıl merak edilen konu...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, o tarihten itibaren aşırı poşet kullanımını önlemek için market poşetlerini ücretli hale getirdi.

Bu çevreci uygulama, hem poşet kullanımını düşürdü hem de marketlerin daha çevreci taşıma yöntemleri kullanmasına vesile oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından fiyatı belirlenen poşetler, 2019 yılından itibaren 3 yıl boyunca 25 kuruşla ücretlendirildi.

Yeniden değerleme oranı artırıldı

Plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren veya ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarları yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında geçerli olacak geri kazanım katılım payı tutarlarını belirledi.

60 kuruşa yükseldi

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, marketlerde tüketiciye 25 kuruştan satılan plastik alışveriş poşetlerinin geri kazanım katılım payı 60 kuruşa yükseldi.

Yeni senede, 0,33 litrelik içecek ambalajı 6 kuruş, 1 buçuk litre ve üzeri içecek ambalajı 24 kuruş, kutu içecek ambalajı ise 18 kuruş olarak uygulanacak.

Binek araç lastiğinden 19 lira ve çinko karbon pilden 19 lira geri kazanım katkı payı alınacak.

Tüketici 25 kuruş ödemeye devam edecek

Bu artış tüketiciyi etkilemeyecek. Markette poşet başına ödenen 25 kuruş uygulaması devam edecek.