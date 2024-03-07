Prag'ta çiftçiler protestolara devam etti: Hükümet binasının önüne gübre yığını bıraktılar

Çiftçilerin tarım politikalarına karşı düzenlendikleri protestolar devam ediyor.
Gösterilerin adresi bu sefer Çekya'nın başkenti Prag oldu.
Protestolara çok sayıda çiftçi katılım sağladı.
3 bine yakın çiftçi bir araya geldi
Çekya Çiftçiler Odası ve Tarım Birliği tarafından düzenlenen gösteriye sabahın erken saatlerinde ülkenin farklı noktalarından 3 bine yakın çiftçi, 700 traktörle katıldı.
Maliyet artışlarını protesto ettiler
Başkentteki Letna Parkı'nda toplanan göstericiler, maliyetlerdeki ciddi artış, hükümetin uyguladığı sert düzenlemeler, Ukrayna’dan gelen ucuz tarım ürünleri ve AB’nin Yeşil Mutabakat kapsamındaki düzenlemeleri protesto etti.
Hükümet binası önüne gübre bıraktılar
Çiftçiler, AB politikalarına tepki göstermek amacıyla hükümet binasının önüne gübre yığınları bıraktı.
Tarım Bakanı ile görüşmeleri bekleniyor
Gösteriyi düzenleyen Çekya Çiftçiler Odası ve Tarım Birliği, hükümetin çiftçilerin sorunlarına çözüm bulmadığını savundu.
Çiftçilerin, sorunlarını aktarmak üzere Tarım Bakanı Marek Vyborny ile görüşmeleri bekleniyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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