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Prag'ta çiftçiler protestolara devam etti: Hükümet binasının önüne gübre yığını bıraktılar

Prag'ta çiftçiler protestolara devam etti: Hükümet binasının önüne gübre yığını bıraktılar Hükümetin uyguladığı sert düzenlemeleri ve maliyetlerdeki ciddi artışlardan şikayetçi olan çiftçiler, hükümet binasının önüne gübre yığını bırakırken, 3 bine yakın çiftçi ve 700 traktörle protesto gerçekleştirdi.