Prefabrik ev nedir, nasıl yapılır? Prefabrik evler güvenli mi? Prefabrik ev yapana devlet hibesi..

İzmir depreminden sonra prefabrik evlere ilgi yoğunlaştı. Deprem sonrası zamlanan ev fiyatlarından sonra gözler prefabrik yapılara çevrildi.

İzmir depreminden sonra vatandaşlar internet üzerinden prefabrik evlerle ilgili araştırma yapmaya başladı.Koronavirüs ile mücadele döneminin yanı sıra meydana gelen doğal afetler neticesinde prefabrik evlere ilgi önemli ölçüde arttı. Bunların yanı sıra ikinci el prefabrik ev piyasasının da olması vatandaşların daha ucuza ev bulmasını sağlıyor.

Vatandaşlar, prefabrik ev nedir, prefabrik ev güvenli mi, nasıl yapılır gibi soruları merak ediyor. İşte prefabrik ev ile ilgili tüm detaylar...

PREFABRİK EV NEDİR?

Prefabrik ev, hazır yapılar olarak bilinse de iç ve dış dizaynını tamamıyla kişinin tasarımına bırakıldığı, salon m2 uzunluğu, mutfağın ne kadar geniş olunması istendiği, tuvalet, banyo, çatı katı gibi bir çok özellikleri sizin belirleyebileceğiniz yapılardır.

PREFABRİK EVLER GÜVENLİ Mİ?

Prefabrik evlerin üretiminde; hafif çelik profiller, çelik bağlantı ekipmanları, alçıpanlar, fiber cement kaplamalar ve shingle gibi uzun ömürlü ve dayanıklı malzemeler kullanılır. Kullanılan bu malzemeler hem üretim yapan firmalar tarafından, hem de satıcılar tarafından çoğunlukla ömür boyu garantili verilmektedir.

Ayrıca 1. dereceden deprem bölgelerindeki en güvenli yapılardır. Çelik malzemeler deprem sırasında esner fakat kırılma veya yıkılmaya sebep vermezler.

PREFABRİK EVLERİN AVANTAJLARI

Bu evlerin yapımı kolay ve hızlıdır. Her türlü alana ve büyüklüğe göre üretilebilmesi ve diğer yapılara göre daha kısa sürede teslim edilebilmesi oldukça önemlidir. Ortalama olarak on beş günde tüm işlerin tamamlanarak hem zamandan hem de işçilik ücretlerinden tasarruf edilmektedir.

Prefabrik evlerin en önemli özelliği ekonomik olmasıdır. Malzemelerin fabrikadan düşük maliyetli ve kolay işçilikle yapılabilir olması avantajlarındandır. Kullanılan malzemeler istenildiği zaman sökülerek başka yere takılabilir. Prefabrik evlere sonradan eklemeler yapılarak genişletmek mümkün olmakla beraber hasar durumunda parçaların değişim ve tamiri oldukça kolay olmaktadır.

Prefabrik evlerin. çelik iskelet üzerine yapılması daha sağlam ve güvenli olmasını sağlar. Temizliği ve bakımı kolay olup ekonomiktir.

Kullanılan malzemelerin kaliteli ve ısı yalıtımlı olması sebebiyle daha kolay ve ucuz ısınmaktadır.

Ayrıca avantajları arasında; yapımının pratik ve hızlı olması, modüler, estetik, kullanışlı, taşınabilir, konforlu yapılar olması, depreme dayanıklı ve ısınma sorununun olmaması gelmektedir.

Prefabrik yapılar çevre kirliliğine sebep olabilecek hiçbir faktör barındırmaz. Prefabrik evler her yönden ergonomik ve ekonomiktir. Rahattır ve birçok imkâna sahiptir. Isı ve ses yalıtımı çok daha fazla etkilidir.

Belediye işlemleri kolay ve daha az masraflıdır. Yapının malzemeleri arasında trapez sac, single ve kiremit çeşitleri, zemin için atılan grobeton veya rayda temel kullanılmaktadır. O yüzden bu tarz yapılar diğer yapılara göre daha esnektir ve zemin kaymalarına, depreme daha dayanıklıdır.

Ayrıca dış görünüş ve estetik açıdan değişebilen seçeneklerinin olması, çevreye rahatsızlık vermeden gereken bölümlerin çıkarılması ya da eklenmesi önemli avantajlarındandır.

PREFABRİK EVLERE DEVLET DESTEĞİ NE KADAR?

Devlet prefabrik ev yapacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar yardım yapıyor. Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış konusu olurken prefabrik ev yapımı için verilen 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu.

Öncelikle bilinmesi gereken ilk detay Prefabrik Ev Yapımı Desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Başvuru alma ve destek sağlama işlemleri ise bu kuruma bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sunuluyor.

Barınma Yardımları kapsamında sağlanan prefabrik ev desteğine ilişkin bakanlık yapmış olduğu açıklamasında şu bilgileri veriyor. "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır."

PREFABRİK HİBE DESTEĞİ ŞARTLARI

Prefabrik ev yardımı almak için vatandaşlardan talep edilen ilk koşul 18 yaşının tamamlanmış olması. Bunun dışında esas başvuru şartı ise şu madde ile açıklandı.

"Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma"

Başvuru şartlarını sağlayan ve başvuruları onaylanan vatandaşlara 30.000 TL'ye kadar destek sağlanır.

Devlet barınma yardımı olarak ödediği bu tutardan yararlanmak isteyen kişilerde başvuru şartları olarak bu kriterleri arayacak;

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evde ikamet etmek,

Muhtaç durumda olmak,

Hane halkı aylık gelir toplamının hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması yani 701,32 lira rakamını aşmaması,

Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az bir tanesine sahip olmak,

Onarımı yapılacak ya da üzerine prefabrik ev kurulacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak.

ORTALAMA PREFABRİK EV FİYATLARI

75 m2 2+1 Prefabrik Ev günümüz güncel fiyatı ile 71.900 TL

150 m2 4+1 Dublex Prefabrik Ev günümüz güncel fiyatı ile 149.900 TL

100 m2 3+1 Prefabrik Ev günümüz güncel fiyatı ile 94.900 TL

126 m2 3+1 Prefabrik Ev günümüz güncel fiyatı ile 144.900 TL