Prens Selman ile Emmanuel Macron İsrail saldırılarını konuştu

AA

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik vahşi saldırıları Orta Doğu'yu savaşa sürüklüyor.

Dünya diken üstündeyken diplomatik girişimler sonuç vermiyor.

Bu kapsamda Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GAZZE VE LÜBNAN KONUŞULDU

Görüşmede, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarıyla gerilimin tırmandığı bölgedeki son gelişmeler, gerginliğin azaltılması, güvenlik ve istikrara ulaşma çabaları masaya yatırıldı.