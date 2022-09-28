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    Preveze Deniz Zaferi'ni su altında kutladılar

    Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla su altında, Türk bayrağı açıldı.
    • 28.09.2022 - 19:08
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    Preveze Deniz Zaferi'ni su altında kutladılar

    Kocaeli Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Deniz Yıldızları Spor Kulübü dalış eğitmeni Sedat Türkmen ile Kerpe'de yaklaşık 20 metre yükseklikte falez bulunan Kartalkaya mevkisinden dalış gerçekleştirdi.

    Turan ile Türkmen, daha sonra Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

    Tarihi Ceneviz Limanı mendirek kalıntıları ve deniz çayırlarının bulunduğu bölgede gerçekleştirilen dalış, yaklaşık yarım saat sürdü.

    "Deniz altında Türk bayrağımızı dalgalandıralım istedik"

    Turan, bölgede sıklıkla dalış gerçekleştirdiğini, ekim ayı olmasına rağmen su sıcaklığının 21 derece civarında olduğunu söyledi.

    AA'nın haberine göre; gençlerin sıklıkla yüksekten suya atladığı bölgeyi merak ettiği için Kartalkaya bölgesinde dalış gerçekleştirdiğini aktaran Turan, "Preveze Deniz Zaferi'mizin yıl dönümüyle alakalı deniz altında Türk bayrağımızı dalgalandıralım istedik. Bu dalışımızı bu atmosferde yaptık." dedi.

    Preveze Deniz Zaferi ni su altında kutladılar #1

    Preveze Deniz Zaferi ni su altında kutladılar #2


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