Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü! 16 gemi İstanbul Boğazı'nda Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, 16 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi töreni düzenlendi..

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AA

Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar çerçevesinde 16 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçiş yaptı.

Geçit töreninde Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi ile dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu da yer aldı.

ÇEŞİTLİ LİMANLAR ZİYARET EDİLECEK

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün Deniz Kuvvetleri'ne ait 13 gemi, Türkiye'nin çeşitli limanlarını ziyaret edecek.

Bu etkinlik kapsamında gemiler, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında halka açık olacak. Böylece ziyaretçiler, denizciliğin gücünü yakından gözlemleme fırsatı bulacak.

DENİZCİLİK TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASI

Türk denizcilik tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanmasının, Akdeniz'in Türk gölü haline gelmesini sağlayan en önemli zaferidir..

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)