Prim borçlarını ödememişlerdi: CHP'li 6 belediyeye haciz geldi

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Geçtiğimiz aylarda Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), en çok prim borcu olan belediyeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanmıştı.

Bakan Işıkhan'ın açıklanmasına göre en fazla prim borcuna sahip belediyelerin CHP'de olduğu duyurulmuştu.

Buna göre CHP'li belediyeler içerişinde 5 milyar 700 milyon TL SGK prim borcu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi başı çekti.

EN BORÇLU 6 BELEDİYE CHP'Lİ

Ankara'nın ardından CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 300 milyon TL ile ikinci, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL ile dördüncü, CHP'li Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira ile beşinci, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyar TL ile SGK'ya en fazla prim borcu bulunan altıncı belediye oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'SİLKELEYİN' TALİMATI

Konuyla ilgili çalışmalar sürerken geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına yönelik talimat vermiş ve "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yıllardır SGK borçlarını ödemeyen belediyeler için düğmeye bastı.

HACİZ İŞLEMİ YAPILDI: HESAPLARA BLOKE KOYULDU

Bu kapsamda 6 belediyeye SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandı.

Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en fazla prim borcu bulunan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koydurdu.

Blokelerin belediyelere ait iştirak şirketlerinin hesaplarına koyulduğu da öğrenildi.