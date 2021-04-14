Prim desteği ne zaman yatacak? Yiyecek ve içecek sektörü çalışanlarına prim desteği hakkında..

Prim desteği ne zaman yatacak? Yiyecek ve içecek sektörü çalışanlarına prim desteği hakkında..

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yiyecek ve içecek sektörü çalışanlarına yönelik destek ödemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Prim desteği ne zaman yatacak?

30 Mar'ta yapılan Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelere 1500 TL destek ödemesi yapılacağını belirtmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yiyecek ve içecek sektörüne yönelik 2 aylık destek ödemesine ilişkin detayları açıkladı.

Bu haberin ardından işletme sahipleri ve çalışanlar, 'Prim desteği ne zaman yatacak, ne kadar?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Prim desteği ne zaman yatacak? Yiyecek ve içecek sektörü çalışanlarına prim desteği hakkında bilgiler...

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PRİM DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yiyecek ve içecek sektörüne yönelik destek ödemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk yazılı açıklamasında, “Nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza destek sağlayacağız.” dedi.

Buna göre mart ayında çalışması olanlardan nisan ve mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan prim, Bakanlık tarafından karşılanacak.

Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verilecek.

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmesi için çalışanlarının e-SGK sistemi üzerinden sigortalılıklarını tanımlaması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, ödemelerin ise çalışanlara İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.