Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı tedirginliğine son verecek açıklama

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs aşılarının yan etkisi olup olmadığını tek tek anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte kameraların karşısına geçen Bakan Koca, salgının son durumdaki seyrine yönelik bilgi verdi.

PROF. DR. ATEŞ KARA'DAN İÇ RAHATLATAN AÇIKLAMALAR

Fahrettin Koca açıklamasının ardından sözü koronavirüs aşılarında yan etkilerin neler olduğunu açıklaması için Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya bıraktı.

Aşıda görülen yan etkileri kamuoyuna rakamlarla anlatan Kara, aşı tereddütü yaşayan vatandaşların içini rahatlatacak açıklamalar yaptı.

"İKİ AŞININ YAN ETKİSİ DE 24 SAATTEN FAZLA SÜRMÜYOR"

Prof. Dr. Ateş Kara'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bizim ülkemizde aşının istenmeyen etkileri, yan etkileri yakın takip ediliyor. Aşı sonrası istenmeyen etki izlem sistemi çerçevesinde düzenli olarak bu bilgiler toplanıyor. Her ilde yapılıyor. Bu bildirimleri hem sağlık çalışanları hem de ayrıca kişiler isterse yapabiliyor. Gördüğümüz yan etkiler ise. İki şekilde, bir tanesi aşının yapıldığı yerde şişlik, kızarıklık, kolda ağrı gibi. Bunlar iki aşı arasında bir miktar fark var. Ama her iki aşı da 24 saatten çok sürmüyor bunlar."

"100 KİŞİDEN 8'İNDE GÖRÜLÜYOR, KOLDA AĞRI YA DA YORGUNLUK BELİRTİSİ OLUYOR"

"100 kişiden 8'inde belki de 2 gün kadar kolda ağrının devam ettiğini görüyoruz. Sistemik dediğimiz tüm vücudu etkileyen kas ağrısı, yorgunluk görülüyor. Bu aşı olanların yüzde 10-15 gibi görünüyor. Bunların hiçbirisinde kalıcı olmadığını görüyoruz. Bu etkiler arasında baş ağrısı çok nadiren görülüyor. 3 gün kadar sürüp, düzeliyor. Gündelik yaşamı etkileyecek kadar yan etki veya istenmeyen etki çok daha nadir olduğunu söylemek gerekir. 1000-1200 kişi arasında 1 veya 2 kişide 24 saat kadar halsiz, yorgun hissediyor. Dünyaya baktığımızda bundan daha ağır istenmeyen etkilerin olduğu aşılar var ülkemizde kullanılan aşılarda veriler böyle."