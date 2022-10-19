Prof. Dr. Aziz Sancar, 'KKTC Tanınmalı' tişörtünü giydi

Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce 'KKTC tanınmalı' yazan tişörtü giyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler tarafından tanınmasıyla ilgili yapılan kampanyaya destek verdi.

Türkiye yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumda tanınmasına yönelik çabalarını sürdürüyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcı ülkelere hitap ederek, katılımcı ülkelere KKTC'nin tanınması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumu Kıbrıs'ı tanımaya davet ediyoruz

Rusya ile direkt uçuşlar kasımda başlıyor

Erdoğan'ın çağrısının yanı sıra geçtiğimiz ay KKTC ile Rusya arasında direkt uçuş seferlerinin başlayacağı açıklandı.

Antalya aktarmalı planlanan Moskova-Ercan Havalimanı seferlerinin, kasım ayında başlaması bekleniyor.

Rusya ile başlayacak direkt uçuş serüvenine yeni ülkelerin de katılacağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bir yandan uluslararası toplumda tanınmak için çalışmalarını yürütüyor.

Bir destek de Aziz Sancar'dan

Bu çalışmalardan biri de, üzerinde İngilizce olarak yazılan 'KKTC Tanınmalı' baskılı tişörtler.

İngilizce yazılı olan 'KKTC Tanınmalı' tişörtünü son olarak dünyaca ünlü Prof. Dr. Aziz Sancar giydi.

Sancar, giydiği tişörtle poz vermeyi de ihmal etmeyerek bir kez daha Türkiye ve KKTC'nin haklı davasında yanında olduğunu gösterdi.