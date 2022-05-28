Aziz Sancar, gençlere tavsiyeler verdi

TEKNOFEST'e katılan Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlere Fatih Sultan Mehmet gibi karalı olmalarını söyleyerek, "İnsanlığa ve milletinize değer katmaya çalışın" tavsiyesini verdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen festival, ilk kez yurt dışında düzenleniyor.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST coşkusu, bu sene Azerbaycan’da yaşanıyor.

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar da festival de gençlerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Sancar, yaptığı konuşma ile gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

"Her işte hep en iyi olmaya çalışın"

Gençlere, yaptıkları her işte tutkulu olmalarını söyleyen Prof. Dr. Aziz Sancar, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Bakü’de, sizlerle buluşmaktan dolayı çok bahtiyarım. Sizlerin bilim ve teknoloji alanında çalışma yapma isteğiniz beni çok mutlu ediyor. Bir büyüğünüz olarak, sizlere önemli gördüğüm bir konu hakkında tavsiye vermek isterim.

Ben kanserle ilgili çalışırken Nobel kazanayım diye yola çıkmadım. Bu hastalığa karşı bir derman bulabilir miyiz diye çalışmaya başladım.

“İnsanlığa ve memleketinize değer katmaya çalışın”

Hayatta ve işlerinizde yükselmek veya ödül almak gibi amaçlarla çalışmayın. Yaptığınız her işte hep en iyi olmaya çalışın daha da önemlisi insanlığa ve memleketinize değer katmaya çalışın.

Dürüst, ahlaklı ve adaletli olun. Eğer bu şekilde çalışırsanız mutlaka ödülünüzü alırsınız. Ayrıca, yaptığınız işlere karşı duyduğunuz tutkunun sönmesine izin vermeyin.

"Fatih Sultan Mehmet gibi gayretle çalışın"

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken, “ Ya ben seni alacağım ya sen beni” dediği gibi tutkuyla ve gayretle çalışın.

Sevgili gençler, memleketinizi sevmekten asla vazgeçmeyin. Memleketinize, insanlarınıza fayda sağlamayan işlerin kalıcı olmayacağını bilin. Benim için en önemli olan şeylerden biri, Türk dünyasının kalkınmasının ve Türk gençlerinin en ön sıralarda yer almasıdır.

Aziz Sancar, gençlere tavsiyeler verdi VİDEO



‘Memleket’ vurgusu

Mardin Savur’dan gelen ve okuma yazma dahi bilmeyen bir ailenin çocuğuna bu şansı veren milletimize güvenin. Memleketimizin; memleketimiz dediğimiz zaman ben hem Türkiye hem Azerbaycan’ı kastediyorum onu da açıklayayım, yükselmesi için çok ama çok çalışın.

“İnatçı olun, yenilgiyi asla kabul etmeyin”

İşler yolunda gitmediğinde dahi düzeltmek için mücadele edin, inatçı olun ve yenilgiyi asla kabul etmeyin. Ben 40 yaşıma kadar günde en az 18 saat çalıştım. Gençliğimde çoğu geceyi laboratuvarda geçirdim. Şimdi, 12 saatten az çalışmıyorum. Unutmayın çalışmak ve insanlığa faydalı olmak kendinizi hep daha iyi hissettirecek. İnsanlığa, ülkenize yararlı bir iş yapmanın verdiği huzur hep daha huzurlu olmanızı sağlayacak. Siz gençleri bilime yönlendiren, bu festivalleri düzenleyen abi ve ablalarınıza çok teşkkür ediyorum."