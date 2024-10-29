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Haber Merkezi

Cumhuriyet 101 yaşında...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı..

Bu vesileyle televizyon kanallarında özel konuklarla çeşitli programlar düzenlendi.

Bunlardan biri de Ekol Tv'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programı oldu.

Programa konuk olan ve Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlığıyla bilinen Prof. Dr. Celal Şengör dikkat çeken bir açıklamada bulundu..

Candaş Tolga Işık'ın o dönemdeki liderlerin diktatör olduğunu hatırlatmasının üzerine Şengör, şu yanıtı verdi:

"ATATÜRK DE DİKTATÖRDÜ"