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    Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek için adliyede

    "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrılan Prof. Dr. Celal Şengör, adliyeye geldi.
    • 06.09.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 14:49
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    Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek için adliyede

    Prof. Dr. Celal Şengör'ün, 23 Mayıs'ta Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek Bilim programında dine hakaret ettiği iddia edildi.

    Şengör'ün ifadeye çağrılmasına, "Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil…Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır.

    İfadeye çağrılmasına neden olan o ifadeleri

    Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte Musevilik, Hristiyanlık, arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı.” sözleri gerekçe gösterildi.

    Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek için adliyede VİDEO

    Yakınları desteğe geldi

    Şengör, başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesini vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

    Avukatı Celal Ülgen ile gazeteci Fatih Altaylı, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve yazar Orhan Bursalı da destek için yanında yer aldı.

    Şengör, ifadesini vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na çıktı.

    Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek için adliyede #1

    Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek için adliyede #2

    Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek için adliyede #3


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