Prof. Dr. Celal Şengör, Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında, tepki çeken taciz olayına ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, Prof. Dr. Celal Şengör’ün taciz olayına yönelik ilk açıklamaları konuşuldu.

Prof. Dr. Celal Şengör'den taciz olayına ilişkin ilk açıklama VİDEO

İTÜ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Prof. Dr. Şengör'ün bir kadın öğrencisine kızdığı gerekçesiyle "eteğini kaldırıp tokat attığını" canlı yayında anlatması, ülkenin gündemine bomba gibi düştü.

Olaya gelen tepkilerin ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, Prof. Dr. Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

''BUNUN BİR TACİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM''

Prof. Dr. Celal Şengör yankı uyandıran olayla ilgili ilk açıklamayı “Neler Oluyor Hayatta” programına yaptı.

Şengör’ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, “Celal Hoca diyor ki; Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum” dedi.