Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk hekim Cemil Taşcıoğlu'nun vefatının ardından tam 2 yıl geçti.

İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, 1 Nisan 2020 yılında koronavirüse yenik düşmüştü.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim olan Taşcıoğlu'nun ismi ise vefatının ardından Adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşatılmaya başlamıştı.

2'NCİ YILA GİRİLDİ, KABRİ ZİYARET EDİLDİ

Bugün Taşcıoğlu'nun aramızdan ayrılışında 2'nci yıla girilirken, ailesi ve sevenleri Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabir başında anma töreni düzenledi.

Törende Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

"ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI"

Tören öncesi konuşan eşi Didem Taşcıoğlu, "Cemil Hoca çok özel bir insandı. O kadar çok şey var ki söylenecek kelimelere sığabilecek bir kişi değildi. Ama en önemli özelliği insanlara sadece insan oldukları için değer vermesi, onları çok sevmesiydi. Hep sevgide olan bir insandı. Hep gülümserdi. Her zaman ihtiyacı olduğunda orada olmaya çalışırdı. Herkesin abisiydi, babasıydı, kardeşiydi. Hastaları da bu şekilde görürdü. Onun bir parçasıymış gibi görürdü. Çok özel bir insandır Cemil Hoca, onu bir kere tanısanız asla vazgeçemezsiniz." dedi.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, vefatının 2'nci yılında anıldı VİDEO



"'HOCALARIN HOCASI' DİYORLARDI"

Kardeşi Ahmet Taşcıoğlu ise "Hocaların hocasının kardeşiyim. Ne mutlu ki böyle bir gururla yaşıyoruz. Özlemle anıyoruz." dedi.

Ağabeyi Mustafa Taşcıoğlu da "Dünyanın en mükemmel insanı, sadece buraya gelenler değil, tıp dünyasında öğrencisi olmayan hemen hemen hiç yoktur. Kendisine hocaların hocası diyorlardı. Şu an da bir çok profesör var burada onların hepsini yetiştirmiş bir insan Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

"ÇOK BABACANDI, HER ZAMAN YANIMIZDAYDI"

Anmaya gelen öğrencisi Yağmur Göksoy de "Öğrenciliğim başladığından belli de tanıdığım bir hoca, çok yardımsever, çok sevecen, her zaman yanımızda olduğunu gerek bir hoca olarak, gerek babacan duygularla hissettiren gerçekten dört dörtlük insandı. Çok özlüyoruz." ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞLARI DA UNUTMADI

Öte yandan İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi önünde de ayrı bir tören düzenlendi.

Törene, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Taşcıoğlu'nun eşi Dr. Öğretim Üyesi Didem Akal Taşcıoğlu ile oğlu Deniz Taşcıoğlu ile Kovid-19'dan vefat eden İÜ Tıp Fakültesi'nin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener ile aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın yakınları, meslektaşları, sevenleri katıldı.

Katılımcılar, ellerinde karanfillerle vefat eden sağlık çalışanlarının fotoğraflarını taşıyarak saygı duruşunda bulundu.

"2020 YILI BİZLER İÇİN KAYIP YILI OLDU"

Söz alan İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tükek, geçen iki sene zarfında salgın nedeniyle çok sayıda kayıplar verildiğini söyledi. Sağlık çalışanları olarak, Kovid-19 vakaları ülkede görüldüğü andan itibaren savaşmaya başladıklarını anlatan Tükek, hastalığın ilk başlangıcında Çin'den gelen bilgiler dışında ellerinde fazla bilgi olmadığını dile getirdi.

Tükek, zaman içerisinde daha tecrübeli ve bilgili hale geldiklerini, aşıların devreye girmesiyle kayıpların azaldığını ancak 2020'nin kendileri için "kayıp yılı" olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Tufan Tükek, birlikte çalıştığı Cemil Taşcıoğlu ve Murat Dilmener'in vefatının ise kendisini derinden etkilediğini aktardı.

Tükek, hekimlere duyulan ihtiyacın böyle salgınlarda bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayarak, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.